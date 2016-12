Le più belle serie tv uscite nel 2016.

Ci saranno serie tv italiane in questa lista? Ovviamente….NO! In compenso, il 2016 ci ha regalato qualche spettacolo televisivo davvero niente male, e per molti di questi, non vedo l’ora di scoprire una seconda stagione. Scopriamo quali sono le più belle serie tv del 2016.

5. Stranger Things

Stranger Things è uscito fuori dal nulla ma in poco tempo è diventato uno degli show televisivi più menzionati del 2016. Si tratta di una lettera d’amore al 1980, in particolare ai libri di Stephen King ed ai film di Steven Spielberg. Tutto ruota attorno ad una città dove è scomparso un giovane ragazzo, ed agli sforzi dei suoi amici per trovarlo. Questi sforzi li porteranno a contatto con forze malvagie e una bambina di nome Undici, che è diventata “forse” il personaggio televisivo più amato dell’anno.

4. Atlanta

E’ stato un anno abbastanza buono per Donald Glover. Ha ottenuto il ruolo di Lando Calrissian nel prossimo film di Han Solo, ha rilasciato uno degli album musicali dell’anno che si intitola”Awaken, My Love!“, ed è uno degli attori protagonisti della bella serie tv “Atlanta“. Questo show è una miscela del tutto originale di commedia, dramma e musica, dove Glover aiuta suo cugino Paper Boy a sfondare nel mondo del rap. E’ divertente, cruda e onesta.

3. This Is Us

This Is Us è un mondo lontano dagli zombie, robot e supereroi che stanno dominando la TV in questo momento. E’ il toccante racconto “discreto” di un gruppo eterogeneo di individui che condividono lo stesso compleanno. Anche se all’inizio sembra essere il loro unico collegamento, tutto diventa molto più complicato quando la storia si sviluppa. Interpretato alla perfezione da un ottimo cast, lo show è emotivo ma non cinico. Finalmente possiamo vedere un racconto ben sviluppato ed interpretato da personaggi con cui possiamo identificarci.

2. Westworld

Lo spettacolo più pubblicizzato del 2016, Westworld, ha rispettato le premesse, con HBO che ha preso il film di Michael Crichton del 1973 e l’ha trasformato con un tono hi-tech di spin futuristico. Ambientato in un parco a tema western dove i robot prendono vita e dove i visitatori possono immergersi nell’esperienza, è interpretato da un grande cast composto da Anthony Hopkins, Jeffrey Wright, Thandie Newton e Evan Rachel Wood.

1. The Night Of

Una tragedia con sfumature cupamente comiche, questa serie HBO ha esaminato la battaglia persa in partenza di questo ragazzo condannato per omicidio da un sistema di giustizia penale. Alcune parti sono più convincenti di altre, e si denotano alcuni problemi di narrazione, ma la serie The Night Of – scritta da Steven Zaillian e Richard Price, e diretta da Zaillian e James Marsh – si distingue dal genere per il suo desiderio di mostrare gli aspetti più truci ed austeri delle istituzioni che un sospetto criminale deve affrontare. Il cast è eccezionale ed ogni personaggio interpreta magicamente la sua parte. Se devo dare un più lo do a Turturro, che ruba praticamente la scena a Riz Ahmed. I fan del genere poliziesco/drammatico ameranno The Night Of, e si lasceranno conquistare dal carisma dei protagonisti.