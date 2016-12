15 tradizioni a Capodanno che si osservano nel resto del mondo.

La vostra famiglia osserva eventuali tradizioni a Capodanno? Dopo aver visto come queste 15 culture danno il benvenuto al nuovo anno, avrete sicuramente il bisogno di darvi da fare.

Oltre a bere champagne e guardare i fuochi d’artificio, in Italia – che noi sappiamo – non si osservano particolari tradizioni speciali o rituali di Capodanno. Certo, mio ​​zio diventa sempre ubriaco e qualcuno grida quasi sempre o si rompe un dito con i petardi, ma non vorrei davvero considerare queste come tradizioni, giusto?

Forse, se avessimo tutti preso in considerazione queste superstizioni lo scorso anno, il 2016 non sarebbe stato così malvagio. Il prossimo anno è ancora una tabula rasa, quindi potrete ancora garantirvi un impressionante 2017.

1. Ecuador – Bruciare Uno Spaventapasseri

In Ecuador, bruciare uno spaventapasseri è simbolo di pulizia dell’energia negativa che si è accumulata lo scorso anno.

2. Bielorussia – Chiedere al Gallo di predire il vostro amore

Le donne single in Bielorussia stanno sedute a cerchio intorno ad un gallo. Ognuna pone un piccolo mucchio di grano di fronte all’animale. Scegliendo un mucchio di grano rispetto ad un altro, il gallo deciderà quale sarà la prima donna del gruppo a sposarsi.

Una foto pubblicata da 말대꾸하는사슴 (@hasomdaddy) in data: 31 Dic 2016 alle ore 08:07 PST

3. America Latina – portare in giro una valigia vuota

Se siete desiderosi di viaggiare nel prossimo anno, non dimenticate di portarvi dietro una valigia vuota la notte di Capodanno. Secondo la tradizione latino-americana, questa pratica porterà opportunità per l’avventura.

Una foto pubblicata da geneva_renee (@geneva_renee) in data: 21 Nov 2016 alle ore 22:25 PST

4. Estonia – mangiare 12 pasti

Dovete mangiare 12 pasti il ​​giorno di Capodanno, gli estoni credono che darà la forza di 12 persone.

Una foto pubblicata da Evon Lim (@evonlim19) in data: 21 Dic 2016 alle ore 02:01 PST

5. Spagna – Mangia 12 chicchi d’uva a mezzanotte

Se non è possibile gestire il pensiero di mangiare 12 pasti in un giorno, mangiate 12 chicchi d’uva a mezzanotte come fanno in Spagna. Vi porterà 12 mesi di buona fortuna.

How are you preparing for New Year countdown? In Spain, you’ve got to eat 12 grapes at midnight! 12 grapes for 12 wishes, and good luck ⏰ #newyearcountdown #12grapes #12uvas12deseos #12uvas #nye Una foto pubblicata da Hilda (@birdwithoutfeet) in data: 30 Dic 2016 alle ore 11:22 PST

6. Sud America – Mangiano i fagioli con l’occhio

Nel Sud America, il cavolo, la carne di maiale ed i fagioli con l’occhio compongono la cena tradizionale il giorno di Capodanno. Nel corso del tempo, questa tradizione è cresciuta e si associa alla fortuna delle pere dagli occhi neri, in particolare per chi trova la moneta cerimoniale nascosta nel piatto di portata.

Una foto pubblicata da Guro A. Nygaard (@guronygaard) in data: 18 Dic 2016 alle ore 06:41 PST

7. Argentina – mangiano i fagioli

Che tipo di fagioli? In Argentina, non importa! Mangiare fagioli a mezzanotte è una tradizione fiscalmente responsabile, secondo la leggenda dice che garantirà la sicurezza del lavoro nel prossimo anno. Con la situazione lavorativa italiana preparate ceste di fagioli.

Una foto pubblicata da Jennifer Osuch (@selfreliantschool) in data: 30 Dic 2016 alle ore 16:29 PST

8. Romania – Eseguire la danza dell’orso

Le danze cerimoniali dell’orso sono una tradizione antica in Romania, che si svolge tra Natale e Capodanno. Le pelli d’orso sono un po’ inquietanti, ma si dice che allontanano la sfortuna.

Un video pubblicato da Nikola Nádvorníková (@nicolnadvornikova) in data: 30 Dic 2016 alle ore 01:03 PST

9. Cina – pulire le sporcizia dentro e fuori casa

La Cina non celebra il nuovo anno fino alla fine di gennaio o metà febbraio, ma il giorno prima, molti osservano la tradizione di pulire le loro case da cima a fondo. Tuttavia, per fare in modo che nessun segno di sfortuna venga lasciato in zona, tolgono tutta la polvere e detriti attorno alla porta d’ingresso.

Una foto pubblicata da Debra Wong (@debrawong) in data: 25 Nov 2016 alle ore 17:22 PST

10. Danimarca – Buttare i piatti rotti a casa del vicino

Sarei seriamente incavolato nel vedere qualcuno gettare i piatti rotti a casa mia, ma in Danimarca, è considerato come un gesto di buona fortuna. Mentre alcuni scelgono di lasciare i piatti rotti sulla porta di casa, altri, come la ragazza di qui sotto, ancora seguono la tradizione di gettarli nelle case dei loro vicini.

#polterabend #wedding #throwingdishes #fun #friends #marrige #marry Un video pubblicato da Emilia (@emiliatrang) in data: 18 Mag 2015 alle ore 12:06 PDT

11. Sud Africa – Buttare i Mobili fuori dalla finestra

I Sudafricani gettano i mobili fuori dalla finestra presumibilmente per liberarsi della “vecchia” roba e prepararsi a modo per il “nuovo” anno, ma dal momento che diverse persone sono rimaste ferite a causa di questo processo, molti hanno smesso di osservare la tradizione del tutto.

12. Finlandia/Scandinavia – Versare lo stagno fuso nell’acqua

Presumibilmente, la forma che prenderà lo stagno fuso quando viene versato in acqua simboleggerà che tipo di anno avrete.

13. Scozia – I primi ospiti dell’anno portano regali

In Scozia, i primi ospiti del nuovo anno sono tenuti a portare dei regali, come il whisky, le monete, o il pane. Questa è una tradizione molto osservata in terra scozzese.

Una foto pubblicata da whiskyearth (@whiskyearth) in data: 31 Dic 2016 alle ore 06:43 PST

14. Brasile – Lanciare regali nell’oceano

In Brasile lanciano un gigantesco regalo, anche diamante, nell’oceano, io non lo farei mai, ma i brasiliani hanno a loro disposizione Yemanja, uno spirito dell’oceano, quindi gettano fiori bianchi ed altri regali in cambio di un anno di forza e vitalità.

La tradicional celebración de fin de año de Yemanjá en Brasil. Los adoradores de la diosa del mar ofrecieron el jueves flores y botaron en su honor embarcaciones grandes y pequeñas en el océano Atlántico a cambio de bendiciones para el año entrante. #brasil #yemanja Una foto pubblicata da Infobae America (@infobaeamerica) in data: 30 Dic 2016 alle ore 03:26 PST

15. Filippine – Fare un sacco di rumore!

Chi non ama fare una tonnellata di rumore la notte di Capodanno? Ho pensato che gli italiani sarebbero stati i primi in questa competizione, ma non avevo fatto i conti con gli abitanti delle Filippine.