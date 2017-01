Noah Cyrus canta in acustico il nuovo singolo Almost Famous.

Un nuovo bel singolo per Noah Cyrus!

Dopo averci regalato il suo singolo di debutto “Make Me (Cry)” il mese scorso, la sorella di Miley Cyrus che ha 16 anni e si chiama Noah, ha fatto debuttare all’inizio di questa settimana un’altra nuova canzone che molto probabilmente apparirà sul suo prossimo e primo album in studio.

Intitolata “Almost Famous“, questa canzone è stata rilasciata prima della fine dell’anno, il che è buono in termini di marketing. Miley conosce bene l’industria musicale e la nuova etichetta di Noah ha scelto bene per lei. In questo periodo – se avete notato – i grandi artisti non rilasciano pezzi top e quindi Noah ha la strada spianata.

Noah non ha di fatto pubblicato una versione in studio, ma una performance acustica del brano. Nel video c’è Noah insieme ad un ragazzo che suona la chitarra e l’accompagna nell’esecuzione della sua nuova ballata.

La voce di Noah è davvero bella, sicuramente in questi anni avrà imparato molto dalla maestra che ha in casa.

“Eravamo quasi leggende, io e te. Ci sono stati momenti quasi perfetti. Eravamo quasi come le persone nei quadri. Era come se fossimo quasi famosi”, canta Noah nel ritornello della sua canzone d’amore nostalgica.

Questo Almost Famous si associa bene a “Make Me (Cry)” nel testo. E’ una brava piccola cantautrice Noah. Non brava ma bravissima!