Ben Affleck potrebbe ritirarsi da The Batman a causa di divergenze con Warner Bros.

L’attore ha interpretato il supereroe in ‘Batman v Superman: Dawn Of Justice’

Ben Affleck ha detto che non esiste “attualmente” alcuna sceneggiatura per il prossimo film di Batman e l’intero progetto non è previsto su un set in tempi brevi.

L’attore ha interpretato il supereroe nel film della Warner Bros “Batman v Superman” ed avrebbe dovuto fare da regista, sceneggiatore e protagonista nel film The Batman.

In un’intervista con The Guardian, tuttavia, Affleck mette in dubbio il progetto, pur avendo detto di recente, nel mese scorso precisamente, che era vicino al completamento della sceneggiatura ed avrebbe iniziato le riprese in primavera.

“Questa è l’idea”, ha detto. “Ma non è una cosa ancora sviluppata e non c’è nessun script. Se non si riesce a trovare l’intesa giusta io non ho intenzione di farlo più.”

Come Movieweb fa notare, la Warner Bros non era contenta riguardo alla sceneggiatura di The Batman, quindi è probabile che Affleck ed il co-sceneggiatore Geoff Johns dovranno riscrivere da capo il tutto.

Non vi è alcuna data di uscita ufficiale per The Batman, ma dovrebbe essere proiettato nelle sale cinematografiche nel 2018.

Nel frattempo, Affleck ha recentemente rivelato che la nemesi di Batman nel film sarà il personaggio Deathstroke. Deathstroke, un assassino con una forza sovrumana, veloce ed agile, è stato visto la prima volta in forma di fumetto nel 1980, ma non ha incrociato Batman fino al 1991.