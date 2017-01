Un fan rivela un errore nella trama del 1° episodio di Sherlock 4.

Nella giornata di ieri sera (1° gennaio 2017) la quarta stagione di Sherlock si è aperta con ‘The Six Thatchers‘, e John Watson (Martin Freeman) è tornato ad aggiornare il suo blog di avventure su Sherlock (Benedict Cumberbatch).

Il problema è che non lo stava facendo affatto, come un fan appassionato ha notato.

IM CRYING THEY HAVE HIM TYPING NOTHING ON AN IMAGE FILE THATS NAMED “JOHN BLOG PAGE.jpg” #Sherlock pic.twitter.com/CPTW5wPmxJ

— johnlock (@caslxcked) 1 gennaio 2017