La Juventus riprende la preparazione in vista del match con il Bologna

Da ieri, nuovamente, cancelli aperti nel quartier generale di Vinovo.

I bianconeri sono tornati al lavoro sotto gli ordini di mister Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato, che vedrà la Vecchia Signora opporsi al Bologna, sfida valevole per l’ultima giornata del girone d’andata. I calciatori juventini si sono ritrovati nel centro d’allenamento a partire dal primo pomeriggio, per poi iniziare la seduta alle ore 15, dalla durata di un’ora e mezza. Il tecnico livornese si è soffermato su intensi esercizi atletici per permettere ai suoi uomini di riacquisire immediatamente ritmo nelle gambe.

Nel primo allenamento del 2017 era presente il neo acquisto, proveniente dal Genoa, Tomas Rincon, che ha subito dimostrato una grande voglia di mettersi a disposizione ed un ottimo stato di salute. Gli unici assenti erano Higuain e Dani Alves, entrambi in vacanza in Sudamerica, il cui ritorno in Italia è previsto per la giornata odierna. Quest’oggi Allegri farà sostenere alla sua squadra una doppia seduta, al fine di mettere nel mirino l’importante gara di campionato contro i felsinei, per continuare nell’opera di consolidare la leadership in classifica, cancellando, così, il ko rimediato il 23 dicembre scorso nella finale di Supercoppa Italiana, sconfitta che ha lasciato un notevole amaro in bocca in tutto l’entourage bianconero. In questo mese di gennaio,inoltre, lasceranno la truppa juventina sia Benatia che Lemina, entrambi impegnati in coppa d’Africa. Il difensore è stato convocato dalla sua nazionale del Marocco, mentre il centrocampista si aggregherà alla rappresentativa del Gabon e per circa un mese Allegri dovrà fare a meno delle loro prestazioni. Discorso diverso,invece, per Asamoah che ha declinato la convocazione da parte del Ghana e resterà a completa disposizione del tecnico livornese in questo intenso mese, in cui la Juventus sarà impegnata in un doppio fronte tra campionato e coppa Italia. Per quanto concerne il mercato, l’arrivo di Rincon potrebbe essere l’unico nuovo tassello inserito nella competitiva rosa bianconera, in quanto il sogno Witsel sia sfumato, con la firma del centrocampista belga, ex Zenit San Pietroburgo, con il club cinese del Tianjin guidato da Fabio Cannavaro.

Il calciatore guadagnerà 18 milioni di euro a stagione, una cifra monstre che prevedibilmente porterà il duo Marotta-Paratici a guardare altrove, molto probabilmente spostando l’attenzione su Luiz Gustavo in forza al Wolfsburg e vecchio pallino dell’Inter. Il centrocampista brasiliano potrebbe essere inserito anche nella lista Uefa per quanto riguarda la Champions League, dettaglio fondamentale, ma restano ancora vari aspetti tecnico-tattici ed economici da valutare. Intanto, da Vinovo, vi è la netta sensazione che i calciatori bianconeri vogliano cancellare con un colpo di spugna l’amaro epilogo della finale di Doha per tornare competitivi e ruggenti in campionato, dove l’obiettivo di conquistare il sesto scudetto consecutivo, resta un imperativo imprescindibile.

A seguire si parlerà di Champions, con il doppio impegno contro il Porto, negli ottavi di finale, che andrà in scena tra febbraio e marzo, in un palcoscenico di lusso in cui la Juventus vorrà dimostrare di possedere tutte le carte in regola per duellare con le regine d’Europa. Intanto il primo step prende il nome del Bologna, una sfida da non sottovalutare, in cui occorrerà dimostrare voglia famelica di azzannare il campionato, riducendo al lumicino le speranze delle dirette concorrenti come Roma e Napoli di sognare in grande.