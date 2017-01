La classifica con i migliori film del 2016, i favoriti agli Oscar nel 2017.

Dopo avervi fatto una lista con i film più belli del 2016, ho deciso di stilarvi anche una classifica con i film migliori usciti nel 2016 (in tutto il mondo) così da darvi un’idea sui titoli che potrebbero vincere il tanto desiderato Oscar nel 2017. Chi sarà l’erede di DiCaprio? Chi vincerà l’oscar per il miglior film dopo Il Caso Spotlight? Molto probabilmente i premi più importanti verranno contesi dalle pellicole presenti in questa classifica.

10. Loving

Loving è un film che si basa su una storia reale. Una coppia chiamata Lovings fu arrestata. Il motivo? Lei era nera e lui bianco. Non potevano sposarsi negli Stati Uniti, perché nel 1950 era illegale farlo. Joel Edgerton interpreta il marito. Ruth Negga la moglie. Sono due delle migliori perfomance del’anno. Merita di essere visto? Ovviamente si.

9. Birth Of Nation

Questo film racconta la storia di Nat Turner, un uomo costretto alla schiavitù e che ha guidato una rivolta di schiavi in Virginia nel 1831. Ve lo consiglio perché si tratta di uno dei migliori film che affronta il tema della schiavitù e ribellione degli schiavi.

8. Arrival

Quando l’ho visto ha creato in me tanta paura, trepidazione e stupore. Non è il classico film che parla di un’invasione aliena, ma affronta il nostro modo di comunicare e di come percepiamo il tempo. Molto bello visivamente, vanta una colonna sonora che introduce sempre una minaccia o senso di trepidazione in ogni beat. Il cast, in particolare Amy Adams, è credibile e ci fa intuire quel senso di malinconia e frenesia nel trovare la risposta giusta. E’ profondo, è affascinante, e la scena finale vi perseguiterà per giorni.

7. Sully

Sully è diretto da Clint Eastwood. Il protagonista Tom Hanks interpreta il capitano Chesley “Sully” Sullenberger, che ha fatto atterrare il suo aereo danneggiato sul fiume Hudson a New York. Lo sforzo di creare tensione è un po’ fasullo, ma, dopo tutto, una trama era necessaria. Può sembrare a tratti un po’ superficiale, ma ha reso evidente l’idea che tutti abbiamo bisogno di un grande eroe nel nostro stato.

6. Silence

Silence è il nuovo film di Martin Scorsese e già per questo merita attenzione. E’ un film potente, stimolante e dal cast di spessore. Tra dettagli storici e la rappresentazione di uno scontro di culture Orientali ed Occidentali, Scorsese sta chiaramente facendo un omaggio a Kurosawa in Silence. Scorsese evita di pensare in bianco e nero preferendo dilemmi morali complessi. L’angoscia della fede religiosa è parte di ciò che vedremo, ma è solo il fulcro di una ricchissima tela cinematografica.

5. Jackie

Diretto dal regista cileno Pablo Larraín, il film è incentrato sulla vita di Jacqueline Kennedy nella settimana dopo l’assassinio di suo marito, il presidente John F. Kennedy. Natalie Portman ha sfornato la performance femminile dell’anno come Jacqueline Bouvier Kennedy. Il film ci fa rivivere grandi fatti di storia, come ad esempio la creazione di Camelot, ed affronta il tema dei conflitti e paure che deve affrontare una grande donna. Si tratta di un film bellissimo e brillante che potrebbe “anche” valere un premio oscar per la Portman.

4. La La Land

La La Land è scritto e diretto da un giovane regista che si chiama Damien Chazelle. Si tratta di un piacere puro, così bello che rievoca i grandi del passato. Il periodo d’oro del musical hollywoodiano potrebbe essere finito, ma questo regista dimostra che è ancora attratto da quel bellissimo periodo del cinema. Ryan Gosling ed Emma Stone sono un ragazzo ed una ragazza che si incontrano a Los Angeles e condividono sogni e compromessi. “City of Angels” è la grande canzone della pellicola ed “Another Day of Sun” è la splendida apertura. Un film originale in un anno dominato da copie.

3. Moonlight

Moonlight è un film straordinario che racconta l’esperienza degli uomini di colore in America. Scritto e diretto da Barry Jenkins, ci fa vivere la storia di un ragazzo che è cresciuto nei sobborghi di Miami ed è gay, il che non è positivo per la sua incolumità. E’ interpretato da tre attori diversi in età diverse. Si tratta di un top film che merita di poter stare nella top 3.

2. Barriere

Barriere è un film diretto ed interpretato da Denzel Washington. Al suo fianco come co-protagonista c’è Viola Davis. La storia è stata scritta dal drammaturgo August Wilson e scava nella vita di una famiglia afro-americana vissuta nel 1950. Quello che fa Denzel come regista ed attore è straordinario, si tratta di gran lunga, della più grande prestazione della carriera di Denzel Washington. Viola Davis fa un grande lavoro interpretando una moglie che trascorre una vita in cui la mera sopravvivenza è considerata una vittoria. Un film che merita i primi posti, sia per la sceneggiatura che per le interpretazioni dei due protagonisti.

1. Manchester by the Sea

Kenneth Lonergan ha scritto e diretto Manchester by the Sea. Il protagonista Casey Affleck, che dovrebbe avere il suo nome già inciso sull’Oscar, interpreta un ragazzo che di fronte a tante tragedie cerca comunque di prendersi cura di suo nipote, che è solo al mondo. E’ un film divertente. E’ umano. E’ triste. Ci manda via con il pensiero che questi personaggi potrebbero essere stati “effettivamente” una parte della nostra vita.