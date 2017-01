I dettagli sul funerale di Carrie Fisher ed il bel messaggio della figlia Billie.

Un memoriale privato con la famiglia al seguito sarà celebrato per l’attrice di Star Wars, secondo Entertainment Tonight. Una fonte vicina alla famiglia sostiene che potrebbe esserci anche un funerale pubblico.

Fisher è morta il 27 dicembre, giorni dopo aver subito un attacco di cuore a bordo di un volo da Londra a Los Angeles.

Il giorno dopo, la madre, Debbie Reynolds, è morta dopo aver subito un ictus.

Il figlio di Reynolds e fratello di Fisher, Todd, ha detto che la famiglia vorrebbe celebrare le funzioni funebri insieme.

Nel frattempo, la figlia di Fisher, Billie Lourd ieri (2 gennaio 2017) ha ringraziato i fan per il loro supporto dopo la morte della madre.

“Ricevere tutte le vostre preghiere e parole gentili durante la scorsa settimana mi ha dato la forza in un momento in cui ho pensato che la forza non potesse esistere”, la star di Scream Queens ha scritto su Instagram, accanto ad una foto di se stessa con la madre e la nonna. “Non ci sono parole per esprimere quanto mi mancherà la mia Abadaba e la mia unica e sola Momby. Il vostro amore e sostegno significa il mondo per me.”