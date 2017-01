Lily Allen: “Sono stata aggredita sessualmente solo da maschi bianchi”.

Lily Allen ha scatenato un dibattito su Twitter dopo aver detto che lei è “sempre stata aggredita sessualmente dai soli maschi bianchi”.

I commenti su Twitter sono iniziati quando Lily ha twittato: “Non so il suo nome o nazionalità, ma lo chiamano un migrante nel titolo”, riferendosi ad un titolo di giornale per quanto riguarda il sospetto assassino delle 39 persone nella discoteca ad Istanbul.

Don’t know his name or nationality but call him a migrant in the headline ? #racism pic.twitter.com/UACWAv7mBU — lily allen (@lilyallen) 1 gennaio 2017

L’ex leader degli English Defence League “Tommy Robinson” si è sentito coinvolto, accusando la Allen di “virtuosismo”, prima di twittare: “@lilyallen Hai mai incontrato o parlato con una vittima delle bande governate dai musulmani, non c’è bisogno di andare a Calais per sentire storie horror.”

.@lilyallen have you ever met or spoke to a victim of the Muslim grooming gangs, you don’t need to go Calais to hear horror stories — Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) 1 gennaio 2017

Lily ha risposto: “Sono sempre stata aggredita sessualmente solo da maschi bianchi quindi mi sento un po’ di parte.”

I’ve only ever been sexually assaulted by white males so I feel slightly biased. https://t.co/jaiCZ8sWeV — lily allen (@lilyallen) 1 gennaio 2017

Con alcuni utenti di Twitter che lodano l’onestà di Lily, altri l’attaccano per il suo Tweet, e lei ha risposto: “Sto cercando di sottolineare che i maniaci sessuali e assassini operano all’interno di ogni cultura, a prescindere dal credo religioso.” “La gente deve rendersi conto della realtà dei fatti e di come i maschi nei loro atteggiamenti verso le nostre leggi continuano a minacciare i nostri valori e la comunità bianca.”

Già nel mese di ottobre, Lily si era recata in Francia per visitare i profughi nella giungla di Calais e si scusò con un bambino di 13 anni afgano “per conto” del Regno Unito per le condizioni in cui vive, innescando una brutta diatriba su Twitter con Katie Hopkins.