Ascolta ora Say Something Lovely, la nuova canzone dei The XX.

Una nuova canzone per i The XX:

Nel giro di pochi giorni (il 13 gennaio 2017) la band inglese The XX rilascerà il loro terzo album tanto atteso “I See You“. Nel frattempo, si stanno divertendo a rilasciare singoli che fanno da conto alla rovescia al disco. L’ultimo? Una nuova canzone chiamata “Say Something Lovely“, pubblicata due giorni fa, il 1 gennaio 2017, su iTunes.

I The XX hanno caricato un breve ma divertente video di tutti e tre i membri della band che cantano “Say Something Lovely” in un bar karaoke a Tokyo, Giappone.

A few weeks ago we were in Tokyo and filmed ourselves doing karaoke to our new song ‘Say Something Loving’, we had a lot of fun! xx The xx pic.twitter.com/zctL2funtL — The xx (@The_xx) 1 gennaio 2017

La nuova canzone “Say Something Lovely” è un brano d’amore nostalgico mid-tempo che ha la firma di Romy Madley Croft. Ascoltala qui sotto: