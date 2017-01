L’Inter al caldo di Marbella per preparare il riscatto in campionato.

I nerazzurri sono l’unica squadra italiana ad esser volata all’estero per preparare al meglio la ripresa del campionato.

La banda di Pioli, nella giornata di ieri, è giunta a Marbella, in Andalusia, location che ospiterà Icardi e compagni dal 2 gennaio al 6 gennaio. Nel mirino c’è la gara contro l’Udinese, che andrà in scena, domenica ad ora di pranzo, in cui l’Inter proverà ad inanellare la quarta vittoria consecutiva. Nel caldo della località spagnola, il tecnico Stefano Pioli punterà l’attenzione su un richiamo fisico e atletico per inserire nuova linfa nelle gambe dei suoi ragazzi e contestualmente misurerà i progressi in campo, in occasione di un triangolare in programma quest’oggi. Indubbiamente la differenza climatica tra Marbella e Udine sarà evidente e tangibile, ma lo staff tecnico nerazzurro ha preferito abbandonare momentaneamente il centro sportivo “Suning training center” di Appiano Gentile per poter esercitarsi lontano dalla nebbia e dalle temperature rigide.

Per quanto riguarda il mercato, nei giorni seguenti l’allenatore Stefano Pioli, accompagnato dal direttore sportivo Piero Ausilio, sono volati in Cina, ospiti della famiglia Zhang, per pianificare l’immediato futuro. Un punto della situazione per gettare le basi ad un’Inter ambiziosa che vuol tornare in breve tempo protagonista sia in Italia che in Europa. Per quanto concerne le entrate, resta vivo l’interessamento nei confronti di Gagliardini, giovane centrocampista dell’Atalanta. Sul calciatore vi è il pressing anche da parte della Juventus e si preannuncia un duello serrato per accaparrarsi le prestazioni sportive del mediano orobico, vero fiore all’occhiello della new generation. Sembra, invece, tramontare l’idea Luiz Gustavo. Il centrocampista brasiliano in forza al Wolfsburg è entrato nell’orbita della Vecchia Signora e ad oggi le possibilità che possa sbarcare nella Milano nerazzurra appaiono ridursi gradualmente. Sul fronte uscite, invece, priorità assoluta del d.s Ausilio sarà quella di sfoltire la rosa. Sul piede di partenza vi è Palacio, che sta trovando poco spazio in questa stagione ed appare fortemente tentato nel riabbracciare, all’Atalanta, il suo mentore Gasperini.

Potrebbero lasciare l’Inter anche Gnoukouri e Kondogbia, con quest’ultimo che ha poco convinto in quest’anno e mezzo in nerazzurro. Le sue prestazioni non sono state esaltanti, risultando ben al di sotto delle aspettative, dopo il suo approdo milionario dal Monaco. Nelle ultime ore appare traballante anche la posizione di Banega. Il centrocampista argentino, giunto a parametro zero dal Siviglia, non sta dimostrando a pieno le sue caratteristiche, molto probabilmente a causa dell’idea tattica di Pioli che lo predilige nel duo sulla mediana, piuttosto che nella trequarti a ridosso dell’unica punta Icardi, considerando che quest’ultima sia, per antonomasia, la sua posizione prediletta. In questa prima parte di stagione non ha fornito quel valore aggiunto in più, naufragando, molto spesso, con il resto della squadra. Manca solo l’ufficialità, invece, per Felipe Melo che sta trattando la rescissione del contratto con il club di Corso Vittorio Emanuele per accasarsi al Palmeiras.

Con il club carioca vi è totale intesa, restano solamente da limare gli ultimi aspetti burocratici e poi l’oramai ex centrocampista nerazzurro tornerà nella sua terra natia, lasciando ben pochi ricordi positivi nell’Inter, con la quale si è congedato con un cartellino rosso rimediato nell’ultima gara del 2016 contro il Sassuolo. L’Inter di Pioli ripartirà dalla “Dacia Arena” con la vena realizzativa di Mauro Icardi, leader della classifica cannonieri con quattordici centri in campionato, e Candreva, sempre più uomo-squadra dei nerazzurri e punto fermo per il tecnico emiliano, con il quale il rapporto è oramai ricucito e ben solido, a dispetto delle vecchie ruggini sorte durante l’anno e mezzo trascorso, insieme, sotto l’ombra del Colosseo.