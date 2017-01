I Coldplay aprono il 2017 con il video per Amazing Day.

Un video con le clip dei fan dei Coldplay…

Non sarà un singolo ufficiale, ma “Amazing Day” è una delle tante belle canzoni incluse nell’ultimo album dei Coldplay “A Head Full of Dreams” (rilasciato nel 2015).

Se vi ricordate, lo scorso novembre la band inglese guidata da Chris Martin ha chiesto ai fan di inviare un video di ciò che stava accadendo nel loro angolo di mondo in quel momento. Naturalmente i loro milioni di fan hanno risposto alla chiamata ed hanno inviato il proprio video… quello che vedete qui sotto è il risultato finale del montaggio delle clip.

Ci sono voluti un paio di mesi per fare la modifica ma eccolo finalmente… il video musicale per Amazing Day. Da splendidi tramonti, sport avventurosi, dimostrazioni, persone che lottano per i propri diritti e danze tribali…c’è di tutto.