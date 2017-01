Emma Stone trova rilassante succhiarsi il pollice.

Emma Stone trova ”calmante” succhiare il pollice, ma la sua abitudine ha contribuito a deformare i suoi denti.

Emma Stone succhia ancora il pollice!

La 28 enne attrice non può fare a meno di far scivolare le sue dita in bocca, soprattutto quando si sente stressata. Aiuta a lenire la sua mente, ma ha anche ammesso che questa abitudine le ha causato una deviazione dei denti dalla crescita naturale ed ha dovuto portare l’apparecchio per sette anni.