La Giuria Popolare chiesta da Grillo è verità o solo un pretesto per denunciare il 77° posto per libertà d’informazione?

Ecco le frasi di Beppe Grillo che oggi hanno fatto rumoreggiare l’Italia:

“Propongo, non un tribunale governativo, ma una giuria popolare che determini la veridicità delle notizie pubblicate dai media”. dice Beppe Grillo che continua “Cittadini scelti a sorte a cui vengono sottoposti gli articoli dei giornali e i servizi dei telegiornali. Se una notizia viene dichiarata falsa il direttore della testata, a capo chino, deve fare pubbliche scuse e riportare la versione corretta dandole la massima evidenza in apertura del telegiornale o in prima pagina se cartaceo”.

La reazione dei media non si è fatta attendere e la più forte è arrivata da Enrico Mentana, che si è sentito toccato visualizzando il logo del TG La 7.

“In attesa della giuria popolare chiedo a Grillo di trovarsi intanto un avvocato. Fabbricatori di notizie false è un’offesa non sanabile a tutti i lavoratori del Tg che dirigo, e a me che ne ho la responsabilità di legge. Ne risponderà in sede penale e civile”. dice Mentana su Facebook

Analizzando i fatti, le parole di Grillo contro le frasi del presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella, che ha suggerito: “una rete di organismi nazionali indipendenti capace di identificare e rimuovere le notizie false”, sono per molti aspetti condivisibili. Ovviamente, vi immaginate internet controllato dai poteri forti? La libertà di stampa e parola cesserebbe di esistere. In Italia l’unico mezzo per diffondere un pensiero imparziale è rimasto il web “forse” e filtrare le notizie e riportare solo quelle che fanno comodo è da fascismo o stato totalitario. Sta al cittadino – come succede attualmente – saper identificare una notizia falsa da una vera. Col web si possono conoscere notizie che i giornali o televisioni oscurano e magari non ti offrono, quindi viva le notizie via internet, se sono corrette e ben documentate.

La giuria popolare è una proposta abbastanza eccessiva, ed anche il Fatto Quotidiano, che spesso ha appoggiato le scelte di Beppe Grillo, in quest’occasione ha bocciato l’idea del leader del Movimento Cinque Stelle. Ma secondo noi quella di Grillo è stata solo una provocazione che poi è stata ingigantita. Grillo voleva solo denunciare il fatto che l’Italia è al 77° posto per libertà d’informazione, ed in questa situazione precaria il governo si preoccupa di mettere un bavaglio al web.

E gli italiani che ne pensano? Ecco i commenti più trend su twitter riguardo all’argomento:

Stamattina passando a piazzale Loreto mi è tornato in mente un altro che faceva giudicare la stampa da persone di fiducia #giuriepopolari — Debora Attanasio (@DebAttanasio) 4 gennaio 2017

Inutile che fate tanto gli schizzinosi: la giuria popolare esiste già. È quella che giurò che Ruby è la nipote di Mubarak. #giuriepopolari — Francesco Giamblanco (@cicciogia) 4 gennaio 2017

#giuriepopolari composte da

-lavoratori presso se stessi

-quelli che condividono il finto post della finanza

-quelli del buongiornissimo — Elisa Ghidini (@ElisaGhi) 4 gennaio 2017

Se le #giuriepopolari sono composte da gente che fece arrivare secondo Emanuele Filiberto a Sanremo 2010, allora siamo messi male — Nico Bruce Harper (@domenicoditell1) 4 gennaio 2017

le #giuriepopolari non hanno mai funzionato benissimo: chiedete a Gesù. — Stefano Bertacchi (@SteBiotech) 4 gennaio 2017

C’è bisogno di ricordare la percentuale di analfabeti funzionali in Italia e il motivo per cui le #giuriepopolari sono una stronzata? — Jenny 🎄🎅 (@LaJe_87) 4 gennaio 2017

#GiuriePopolari

+++ NESSUN TG LO DICE +++

9 mesi prima di partorire Astrosamantha era nello spazio.

FATE ORBITARE — Bufala News (@Labbufala) 4 gennaio 2017

ma cosa volete le #giuriepopolari che a momenti manco sapete leggere o scrivere. — 💣 (@grausam_welt) 4 gennaio 2017

Pare che i frigoriferi per le strade di Roma siano più importanti dell’elenco dei grandi debitori di #MontePaschi…#Bufale #giuriepopolari pic.twitter.com/lPQneiTVZI — Salvatore Varchetta (@akavetta) 4 gennaio 2017

Ecco le prime immagini della giuria popolare #giuriepopolari pic.twitter.com/nGV2kOaPBo — il Civettone (@ercivettone1) 4 gennaio 2017

Ma le #giuriepopolari sarebbero composte da quelli che credono che la magnitudo del terremoto é abbassata per colpa del governo ladro? — Io non esisto (@ciaochisei) 4 gennaio 2017

Prima di sentenziare sulle #giuriepopolari aumentate la memoria del Vs hard-disk rileggendovi la stampa di regime com’è stata equilibrata — ErConteMax (@antonmax67) 4 gennaio 2017