La madre di Frank Ocean sollecita il cantante a rimuovere Kim Burrell dalla canzone dopo diversi commenti omofobi.

La madre di Frank Ocean ha invitato il cantante a rimuovere la cantante gospel Kim Burrell da una delle sue canzoni dopo i recenti commenti omofobici fatti da Burrell.

La voce di Burrell è presente su ‘Godspeed‘, una traccia dell’ultimo album di Ocean intitolato ‘Blonde‘.

La cantante Burrell ha recentemente attirato diverse polemiche dopo aver descritto l’omosessualità come “perversa” ed un “peccato… contro la natura di Dio”.

In risposta alla notizia, via Twitter, la madre di Ocean, Katonya Breaux, ha rivelato che lei aveva chiesto a Ocean di “ritagliare” la voce di Burrell dalla traccia. Ha scritto: “Figlio, possiamo ritagliare la voce di Kim Burrells dalla tua canzone??”, poi ha aggiunto “L’ipocrisia e l’incitamento all’odio mi fanno inca**are. Ecco i suoi twwet:

Me: Son, can we crop Kim Burrells voice out of your song?? — katonya breaux (@katonya) 1 gennaio 2017

I mean damn. Hypocrisy and the inciting of hate pisses me off. Opportunistic &?%#€!! — katonya breaux (@katonya) 1 gennaio 2017

Ocean ha notoriamente parlato della sua sessualità in una lettera aperta nel 2012, rivelando che il suo primo amore era stato un uomo. Nel settembre 2010, Ocean ha pubblicato un video mentre eseguiva Home con Burrell.

Dopo i recenti commenti di Burrell, Sia, Pharrell e Janelle Monáe hanno condannato la cantante.

Nel frattempo, Ocean farà il suo ritorno in live entro la fine dell’anno. In primavera sarà a Barcellona, poi ai Lovebox di Londra e per finire al NorthSide Festival in Danimarca.

Le sue canzoni sono state tra le più belle dell’anno, ed hanno raggiunto anche la top 25 nella nostra classifica delle 100 canzoni più belle del 2016.