Migranti protestano per cibo e vestiti in Veneto… dategli il caviale rispondono seccati ed ironici gli italiani!

Ennesima protesta dei migranti o invasori – come vengono chiamati dagli italiani – per via del cibo e vestiti offerti nel centro di Cona, che li ha gentilmente accolti dopo la loro richiesta d’ospitalità.

Per ora l’Italia non ha seguito la scelta di molti altri paesi europei di chiudere le frontiere ma la popolazione è al limite della sopportazione.

Nel centro di Cona (Veneto), i migranti hanno sequestrato 25 operatori per diverse ore, poi liberati dalla polizia. Il ministro dell’interno Minniti ha disposto il trasferimento di 100 dei migranti che si trovano nel cpa di Cona. Dove? Ancora non si sa. Probabile anche in un hotel extra lusso o comunque in una sistemazione agiata. Questa accoglienza di spessore scatenerà ancora di più la rabbia della popolazione che si sente messa in disparte.

L’Italia ha paura, i reati aumentano, ed i colpevoli sono quasi sempre questi migranti che bazzicano per lo stato approfittando delle leggi permissive. Non hanno da vivere e quindi agiscono di conseguenza. Le leggi non proteggono la popolazione sui reati. Il popolo chiede qualche riforma e qualche legge che tuteli l’Italia. Salvini chiede espulsioni in massa però le parole non trovano seguito. Salvini non rivolge frasi al miele per i migranti che hanno causato questi disordini: “sono gentaglia” e rimarca:

“Quando sarò al governo, espulsioni di massa, chiusura dei centri e navi della Marina Militare che, dopo aver soccorso tutti, li riportano indietro. Il 2017 sarà l’anno della riscossa!!!”.

Chissà se quelle di Salvini sono parole di facciata o saprà esaudire le richieste della popolazione italiana, che su twitter urla:

#Cona, rivolta #migranti. Assediano operatori per 25 ore:

“non è posto dove ospitare donne!”.

Il Min. #Minniti imponga ke tutti i #migranti lavorino gratuitamente x ricambiare l'ospitalità, in primis x ricostruire le aree terremotate

Il governo piddino anti-Italiano

continua a farci mantenere #migranti che non hanno alcun diritto d’asilo

Adesso spostano 100 #migranti da #Cona all'Emilia Romagna e i cittadini emiliani e romagnoli SENTITAMENTE ringraziano…

Africani in Italia, tutto gratis, 40 euro al giorno, Samsung ultimo modello… Mi tingo di marrone e fingo di essere africana #migranti

Se scappi dalla guerra, il pane stantio è comunque un dono. L'accoglienza è senso di civiltà; il tappeto rosso anche no. #migranti

497.830 #migranti dal 1 gennaio al 22 dicembre anni 2014 2015 e 2016.

Genova per darvi un’idea ha 585K abitanti. Bologna 387K pic.twitter.com/qvdKayjE8N — Fabio Dragoni (@fdragoni) 25 dicembre 2016