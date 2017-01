Ascolta il nuovo singolo di Sam Hunt “Drinkin’ Too Much”.

Sam Hunt ha rilasciato una nuova canzone intitolata Drinkin’ Too Much.

Il cantante country Sam Hunt ha fatto debuttare il giorno di Capodanno una nuova canzone intitolata “Drinkin’ Too Much” tramite il suo account SoundCloud.

Drinkin’ Too Much non sarà il primo singolo del nuovo album di Hunt, ma solo una canzone che fa da apripista ad altri progetti più importanti “oppure” una dedica rivolta ad una persona speciale. Infatti, Drinkin’ Too Much ruota intorno al rapporto tra Sam ed Hannah Lee Fowler, che era la sua musa di molte delle canzoni di “Montevallo“, il suo precedente album, e con cui Sam è attualmente fidanzato.

Si tratta di una canzone di scuse ufficiali. Chissà cosa avrà combinato a questa ragazza.

“Mi dispiace di aver chiamato l’album Montevallo. Ci sono tante persone che sanno il tuo nome ora, e stranieri che ne parlano sui social media”, canta Hunt in uno stile face-to-face. “Hai cambiato il tuo numero e ti sei spostata e questo è l’unico modo in cui posso raggiungerti. Hannah Lee, io sto andando da te.”

Wow, ma è stra romantica! Un bel brano molto sentito. Il secondo album in studio di Sam uscirà nel 2017. Per ingannare l’attesa ascolta Drinkin’ Too Much qui sotto: