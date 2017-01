Sia ha pubblicato il lyric video per Never Give Up, tema del bel film Lion.

Sia pubblica il lyric video per Never Give Up…

L’hitmaker australiana Sia continua la sua inarrestabile scalata musicale rilasciando nuove canzoni e collaborando ad un sacco di colonne sonore.

La più recente (per ora) si chiama “Never Give Up“, canzone emotiva e potente, nonché il tema musicale ufficiale della nuova pellicola Australiana/Americana intitolata “Lion“, che è uscita nelle sale italiane il 22 dicembre 2016. Diretto da Garth Davis, questo dramma si basa sulle vicende del libro “A Long Way Home” di Saroo Brierley. Nel cast troviamo stelle del calibro di Nicole Kidman, Rooney Mara e Dev Patel, l’attore protagonista di The Millionaire.

Il singolo è stato prodotto da Greg Kurstin ed è stato lanciato sui rivenditori e servizi di streaming digitale il 18 novembre con la RCA Records insieme alla fase di pre-order della colonna sonora, che è arrivata il 25 novembre. il lyric vide è stato pubblicato il 3 gennaio.

Si dice che il film potrebbe arrivare vicino a qualche Oscar, vedremo se sarà così.