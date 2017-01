Un attore di Lost ora è un rapper, scopri di chi si tratta.

Una delle stelle che abbiamo visto nella belle serie Lost – bella per le prime 4 stagioni – ora persegue una carriera nella musica, nel duo pop-rap MKTO.

Lost è durato per sei stagioni, 2004-2010, ed è stato interpretato da Matthew Fox, Evangeline Lilly, Dominic Monaghan e Josh Holloway nei ruoli principali.

Ma nessuno di loro ha virato la propria carriera nella musica. Il musicista è Malcolm David Kelley, che ha interpretato Walt nel cult della ABC. Ora è un rapper, a fianco del compagno di band Tony Oller. Nella serie tv John Locke considerava Walt come un dio… lo sarà anche nella musica?

L’album di debutto omonimo del duo è stato pubblicato nel gennaio 2014 con la Columbia Records. Poi è arrivato l’EP Bad Girls nel luglio 2015 e lo scorso marzo, hanno pubblicato due nuove tracce, ‘Hands Off My Heart‘ e ‘Places You Go‘. Diciamo che nella musica le vendite non sono state super, ma potrebbero rimediare.

Oltre a Lost, Kelley ha interpretato dei ruoli in L’erba di Grace, Gigantic, Bones, Law & Order: Special Victims e My Name Is Earl.

Ascoltate Kelley con gli MKTO qui di seguito:

Nel 2014, lo scrittore di Lost, Carlton Cuse, aveva detto che la serie tv sarebbe potuta tornare in futuro.

Cuse, che ha lavorato su 39 dei 121 episodi dello show, ha rivelato che non pensa che una serie così preziosa per la ABC abbia finito il suo corso.