Scopri la ricetta del famoso Big Kahuna Burger di Pulp Fiction.

Il The Big Kahuna Burger, reso celebre nel classico film del 1994 “Pulp Fiction”, ha ora una ricetta, grazie ad un cuoco che l’ha condivisa su YouTube.

L’hamburger serve come parte integrante di una delle scene classiche del film di Quentin Tarantino, che mostra Jules Winnfield (interpretato da Samuel L. Jackson) discutere con Brett riguardo alla scelta del fast food, prima di chiedere alla sua prossima vittima, se può avere un morso del suo hamburger. La frase “è un hamburger gustoso!” che Jules pronuncia dopo il morso è diventata sinonimo di successo.

La catena di fast food immaginaria a tema hawaiano “inoltre” è apparsa in tre altri film di Tarantino: Le Iene, Grindhouse – A prova di morte e Four Rooms. Fino ad ora, una ricetta per l’hamburger non era mai stata sviluppata, ma il cuoco famoso su YouTube, Babish, che gestisce una serie di video chiamata Binging con Babish, ha creato un Big Kahuna Burger nel suo ultimo video.

Lui prova a fare un Kahuna Burger nel modo in cui è ritratto in Pulp Fiction (polpetta di manzo, formaggio americano, ketchup, pane…anche se gli manca la lattuga presente nell’hamburger nel film).