Big Sean rilascia il video per Moves, ma sembra molto simile ad uno di Drake, ecco quale.

Big Sean prende come fonte d’ispirazione Drake per il suo nuovo video.

Il fidanzato ufficiale di Jhené Aiko ha pubblicato in anteprima stasera su YouTube il video musicale per il suo singolo “Moves“, tratto dal suo prossimo album “I Decided“, che uscirà il 4 febbraio con la G.O.O.D. Music/Def Jam.

La clip diretta da Mike Carson sembra una sorta di copia del famoso video di Drake per “Hotline Bling“, dove il rapper canadese danza nello stesso modo di Sean. Non usa l’effetto per contrassegnare i passi ma lo stile è identico. Mi aspettavo un po’ di originalità in più da parte di Big Sean. Tra l’altro il video di Drake è famoso e pure recente, essendo uscito nel 2015. Forse Sean avrebbe dovuto trarre ispirazione da un video più vintage. Devo dire che questa somiglianza si nota da subito, anche senza aprire i commenti dove gli utenti rimarcano “evidentemente” un’analogia tra i due video.

Qui sotto le due clip così da fare una comparazione adeguata: