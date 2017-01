Casey Affleck ironico nel leggere le recensioni passate prima di ritirare l’ennesimo premio per Manchester By The Sea.

Affleck ha parlato dopo aver vinto il premio per il suo ruolo in ‘Manchester By The Sea’.

Casey Affleck ha richiamato uno dei critici nel corso del discorso di accettazione per il suo premio come miglior attore al “New York Film Critics Circle Awards“.

Affleck è stato premiato per la sua interpretazione nel film Manchester By The Sea, e punta al successo nel prossimo mese agli 82° Academy Awards. I Critics Circle si sono svolti in città nella giornata di martedì (3 gennaio 2017).

Durante il suo discorso di accettazione per il premio di migliore attore, Affleck ha colto l’occasione per affrontare acutamente l’ospite della cerimonia di premiazione, David Edelstein. “Mi piace leggere le recensioni, soprattutto quando sono informative e non esoteriche, critiche senza essere personali,” ha detto Affleck, prima di leggere i frammenti di ciò che il presidente di NFYCC e recensore di New York Magazine aveva scritto su di lui in passato (via Deadline).

Ecco i frammenti:

“Affleck, anche se simpatico, non ha varietà e risorse da dare al suo personaggio”, mentre un altro ha dichiarato riguardo l’attore: “Ogni volta che vedo il nome di Affleck nei titoli di un film, mi posso aspettare una recitazione standard, un’immagine di genere B, rallentata e abbellita.”

Manchester By The Sea uscirà il 16 febbraio 2017 in Italia. Nella nostra classifica dei migliori film del 2016 è stato messo al primo posto. Affleck sta vincendo premi su premi per la sua recitazione nel film ed è uno dei favoriti per l’Oscar come migliore attore nel 2017.