E’ uscito il nuovo singolo di Kiesza “Dearly Beloved”.

Kiesza rilascia Dearly Beloved, ascoltalo qui sotto.

La cantautrice canadese Kiesza ha riportato la sua musica in movimento nel nuovo anno con un nuovo singolo intitolato “Dearly Beloved”.

La canzone, che è prodotta da Stuart Price, si conferma come il primo assaggio e primo singolo estratto dal suo secondo album in studio e follow-up del disco uscito nel 2014 di “Sound of a Woman“.

E’ un suono completamente diverso se lo confrontiamo con il suo album di debutto, e questa volta, la cantante ha consegnato un ambiente musicale senza intoppi, bello ed orecchiabile, avvolto in una buona melodia pop, che ricorda in qualche modo lo stile del nostro Giorgio Moroder.

“Dearly Beloved” è stato lanciato sui rivenditori e servizi di streaming digitale il 6 gennaio 2017 con la etichetta Interscope Records. Ascoltalo qui sotto tramite Spotify: