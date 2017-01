Spice Girls: Victoria Beckham incontra Mel C per una mini reunion.

Due membri delle Spice Girls si sono riunite sul palco durante il fine settimana per una mini-reunion.

Mentre Melanie C si esibiva a Capodanno nel party delle Maldive dove si trovavano anche Victoria e David Beckham, ed è riuscita a convincere la stilista precedentemente nota come Posh Spice, a salire sul palco durante la sua interpretazione del singolo di successo del gruppo ‘2 Become 1‘.

Victoria ha cantato con Melanie C la canzone, che era arrivata alla posizione numero uno nelle classifiche di vendita nel 1996. Guarda il video della loro mini-reunion condiviso sui social media qui sotto.

Né Melanie C, né Victoria Beckham prenderanno parte alla reunion delle Spice Girls proposta dagli altri membri del gruppo Emma Bunton, Geri Halliwell e Melanie B. L’anno scorso Melanie C ha spiegato il motivo per cui ha deciso di non partecipare, dicendo: “C’era qualcosa che non mi andava bene ed ho dovuto seguire il mio istinto”.

Una nuova canzone dei tre membri “rimanenti” del gruppo – che ora si fanno chiamare GEM – è trapelata on-line.