Will.i.am spiega perché ogni vincitore di The Voice è un flop.

Dal momento che il concorso per giovani talenti lanciato nel 2012, non è riuscito a produrre un “singolo” artista top, molte persone si saranno poste questa domanda: “Perché ogni vincitore di The Voice è un flop?”

will.i.am ha offerto il suo pensiero sul motivo per cui The Voice UK – ma vale anche per la versione italiana – non è riuscito a produrre ancora musicisti di assoluto successo.

In Italia, l’artista che ha avuto più successo – se così si puo’ chiamare – uscendo da The Voice, è stata Sister Cristina, che è riuscita a vincere un disco d’oro in Francia. Il format sembra concentrarsi più sui giudici che sui cantanti. Ma in UK le cose stanno per cambiare, e will.i.am spiega perché.

Da quando il format per giovani talenti è stato lanciato nel 2012, i suoi concorrenti sono stati responsabili di appena due album che hanno raggiunto la Top Ten nelle classifiche di vendita del Regno Unito e quattro singoli da Top Ten. Un po’ poco! Nessuno dei concorrenti ha rilasciato più di un album dopo la partecipazione allo show.

“Penso che il tutto si riduce alla scelta della canzone. Questa è una delle vere ragioni per cui non abbiamo visto una superstar uscire da The Voice. Le canzoni che hanno cantato sono state troppo ordinarie.” Ha detto will a Digital Spy.

Proseguendo, will.i.am ha predetto che la nuova collaborazione dello show con l’etichetta discografica Polydor, che coincide con il passaggio da BBC One a ITV, aiuterà le possibilità di produzione di un artista che avrà veramente successo.

Ha spiegato: “E questo è uno dei motivi per cui credo che l’ingresso di Polydor riuscirà a permettere agli artisti di avere i brani giusti. La cura e l’attenzione che Polydor ha messo in questo spettacolo è mancata negli anni scorsi, quindi sono davvero eccitato per questo motivo.”

will.i.am sarà il giudice della nuova stagione di The Voice UK insieme ai colleghi Tom Jones, Gavin Rossdale e Jennifer Hudson. Il primo episodio andrà in onda questo Sabato (7 gennaio 2017) alle 20:00 su ITV.