Shawn Mendes: live con Mercy al The Ellen Show e Date Tour Europeo.

Shawn Mendes in grande spolvero al The Ellen Show.

Lo sentite accompagnato dal pianoforte in questa sua bella esecuzione del singolo Mercy durante il The Ellen Show nella giornata del 4 gennaio 2017. Dopo 1 minuto e mezzo va dalla parte del microfono e l’immagine si allarga prendendo anche gli altri bravi musicisti che accompagnano Shawn nella sua performance. Un brano ben eseguito da uno che è abituato a cantare in acustico… anche se al minuto 3:20 circa si sente come un piccolo errore sul tempo di esecuzione, poco male, il risultato finale è comunque molto positivo.

Il cantante pop canadese ha rilasciato Mercy il 19 agosto 2016. Il singolo è incluso nel suo secondo album in studio “Illuminate“, che è stato rilasciato il 23 settembre 2016 con la Island Records.

Il brano Mercy è stato scritto da Mendes insieme a Teddy Geiger, Danny Parker e Ilsey Juber. Il video musicale diretto da Jay Martin è stato pubblicato su Vevo il 21 settembre.

Ecco le date Europee dell’Illuminate World Tour 2017:

4/27 Glasgow, UK – The SSE Hydro

4/28 Manchester, UK – Manchester Arena

4/30 Oberhausen, DE– König Pilsener Arena

5/1 Amsterdam, NL – Ziggo Dome

5/3 Berlin, DE – Mercedes-Benz Arena

5/4 Vienna, AT – Stadthalle

5/6 Milano, IT- Mediolanum Forum

5/9 Madrid, ES- Barclaycard Center

5/10 Lisbon, PT – MEO Arena

5/12 Barcelona, ES– Palau Sant Jordi

5/14 Zurich, CH – Hallenstadion

5/15 Munich, DE – Olympiahalle

5/17 Stockholm, SE – Ericsson Globe Arena

5/19 Oslo, NO – Telenor Arena

5/21 Copenhagen, DK – Forum

5/22 Hamburg, DE – Barclaycard Arena

5/24 Paris, FR – AccorHotels Arena

5/25 Brussels, BE – Palais 12

5/30 Dublin, IE – 3Arena

6/1 London, UK – The O2