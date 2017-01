Shape of You e Castle on the Hill, le nuove canzoni di Ed Sheeran.

Ascolta Shape of You e Castle on the Hill qui sotto.

Dopo tante promesse e tanti rompicapi, il cantautore britannico Ed Sheeran ha rilasciato infatti, nella giornata di oggi, 6 gennaio 2017, due nuove canzoni. Non una ma due.

Le nuove canzoni in questione sono intitolate “Shape of You” e “Castle on the Hill“, e solo leggendo i nomi si capisce che sono a tema romantico. Sono entrambe bellissime canzoni e Sheeran ha fatto centro anche stavolta dimostrando che è sempre uno dei migliori.

“Shape of You” e “Castle on the Hill” sono, a partire da questo Venerdì mattina, a disposizione per lo streaming su Spotify ed Apple Music, ed in più, sono stati pubblicati i lyric video ufficiali sulla pagina YouTube di Ed.

Il terzo album in studio “÷” di Sheeran sarà rilasciato entro il 2017 tramite la Atlantic Records.