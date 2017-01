Ed Sheeran: Shape Of You è stata pensata per Rihanna.

Il cantautore è tornato sulla scena musicale oggi (6 gennaio) con due singoli di spessore.

In più, Ed Sheeran ha rivelato che una delle sue due nuove canzoni è stata scritta pensando a Rihanna come possibile destinataria.

Il cantautore ha fatto debuttare un paio di singoli questa mattina (6 gennaio): ‘Castle On The Hill’ e ‘Shape Of You’.

Ha co-scritto ‘Castle On The Hill‘ con il produttore pop Benny Blanco, con il quale ha anche scritto il brano del 2014 ‘Don’t‘. ‘Shape Of You‘ è stato co-scritto da Sheeran con Johnny McDaid ed il produttore pop Steve Mac.

Parlando alla BBC Radio 1, Sheeran ha spiegato che i testi per ‘Shape Of You’, che includono un riferimento a Van Morrison, sono stati ideati pensando a Rihanna.

Ha detto: “Quando nei testi ho messo frasi come Van the Man on the juke box ho pensato che non li avrei cantati. Poi abbiamo deciso su ciò che sarebbe stato meglio per me.”