Higuain chiede foto del lato b ad una ragazza di 18 anni, che pubblica il tutto sui social.

Il fascino di una delle più belle ragazze italiane del momento fa impazzire Gonzalo.

Lei è una giovane ragazza di 18 anni, Higuain un calciatore di 29 anni che milita nella Juventus. A parte l’età – lei è una quasi minorenne – tra i due quello che c’è mezzo cascato nel tranello di attirare le luci della ribalta è Gonzalo. Oggi tutti parlano di Antonella Fiordelisi, tutte le testate giornalistiche – anche noi – solo per queste frasi in cui pubblica una conversazione con Higuain, dove l’attaccante chiede alla giovane di mostrare il suo lato b. Una bella pubblicità, non c’è che dire.

Nonostante l’età Antonella è una bellissima ragazza campana ed è molto seguita sui social per via delle foto hot dove mostra il suo bellissimo fisico. E’ una promessa della spada italiana, una futura medaglia. Sicuramente a quelle foto “piccanti” non ha saputo resistere nemmeno l’attaccante più pagato dello scorso mercato in Italia.

“Higuain che su Instagram mi chiede la foto del culo.. che malato” – dice Antonella ad un utente che chiedeva come facesse a conoscere Gonzalo.

Dopo questo post però Antonella si è scusata ed ha scritto questo messaggio sui profili social – sicuramente temendo ripercussioni dei legali di Gonzalo – :

“Giusto per fare chiarezza, con Higuain ci siamo sentiti un paio di volte sulla chat di Instagram, e la nostra è stata una conversazione scherzosa e goliardica. Non volevo sicuramente offenderlo, anche perché i malati sono altri e non sicuramente Higuain che con me si è comportato in modo educato e mai inopportuno. Mi scuso con lui, non era sicuramente mia intenzione offenderlo ne’ creare inesistenti gossip: la mia è stata una semplice battuta. Da sportiva volevo aggiungere che ho imparato una lezione da questa esperienza: bisogna stare molto attenti alle parole che si usano sui social, spesso buttate lì in modo scherzoso e bonario.”

C’è una cosa però che manca all’appello per far finire questa vicenda con un lieto fine. Higuain chiedeva una foto particolare ad Antonella e noi vogliamo accontentare l’attaccante argentino che quest’anno è stato spesso criticato per essere in sovrappeso ecc… noi Gonzalo ti vogliamo bene ed abbiamo provveduto a cercare uno scatto pubblicato dalla “super bella” Antonella su ask….

Contento Gonzalo?