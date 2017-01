Kiesza in stile arlecchino nel video per Dearly Beloved. Guardalo qui.

Kiesza rilascia il video musicale per Dearly Beloved, guardalo qui sotto.

La cantante canadese Kiesza ha riportato la sua musica in prima pista nel 2017 con un nuovo singolo intitolato “Dearly Beloved”. Nella giornata del 6 gennaio è stato pubblicato il video musicale ufficiale per promuovere il brano. La clip è stata diretta da Supple Nam e Guillermo Martin e mostra Kiesza vestita con abiti colorati in stile arlecchino suonare la sua chitarra di colore bianco mentre canta il suo nuovo singolo.

Ecco i credits ufficiali del video:

Directed by Supple Nam

Produced by Kiesza with Silverscript Productions & Ana De Diego with Tatte Films

Director of Photography – Blayre Ellestad

1st AD- Ljuba Castot

Choreographer – Supple Nam

Assistant Choreographer – Ljuba Castot

Movi Op – Matt Filice

1AC – James Hellyer

Styling – Kiesza

Hair and Make-up – Vanessa Jarman

Edited by Blayre Ellestad

Color – The Brite Lab

VFX – Skulley Effects

Written by: Kiesza

La canzone è stata prodotta da Stuart Price ed è il primo singolo estratto dal secondo album di Kiesza.

Guarda il video musicale qui sotto: