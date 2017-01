Gli spettacoli/serie televisive più viste in streaming nel 2016.

I dati forniti da SymphonyAM hanno mostrato la classifica delle serie tv più viste in streaming nel 2016.

Orange is the new black di Netflix è stato lo show più visto su qualsiasi servizio di streaming lo scorso anno.

La società Symphony Advanced Media ha inserito le serie televisive che hanno debuttato su Netflix, Hulu ed Amazon durante lo scorso anno, e sono stati raccolti i dati di ascolto di ogni spettacolo dalla sua apertura.

In cima alla lista Orange is The New Black, che è tornato quest’anno con la quarta stagione su Netflix nel giugno 2016. La serie televisiva è stata vista in streaming oltre 23 milioni di volte durante i primi 35 giorni dopo il suo rilascio.

Dopo Orange troviamo Stranger Things, che noi abbiamo inserito anche nella classifica delle migliori serie televisive del 2016, ed al terzo posto Fuller House, sequel della popolare sitcom famosa negli Stati Uniti, che ha raggiunto i 21,5 milioni di stream nei primi 35 giorni su Netflix.

21 delle 25 serie tv più popolari sono andate in onda su Netflix, mentre Amazon ed Hulu hanno due show nella lista, confermando il dominio di Netflix nello streaming mondiale.

Vedi l’elenco completo delle 25 serie televisive più viste in streaming nel 2016 qui di seguito: