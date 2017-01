Anteprima audio per Cold, il nuovo singolo dei Maroon 5.

Possiamo sentire alcune note di Cold dei Maroon 5.

Dopo aver rilsciato una hit da Top 10 con “Don’t Wanna Know“, il gruppo pop americano Maroon 5 continua a lavorare duramente in studio sul sesto album, il follow-up del disco uscito nel 2014 “V”, che uscirà quest’anno via Interscope Records.

A quanto pare, la band sta per rilasciare il prossimo singolo ufficiale nelle prossime settimane e si chiamerà “Cold“. Adam ed il resto del gruppo hanno già girato il video musicale che ha come protagonista l’attrice di fitness Kerstin Schulze (che ha caricato qualcosa a riguardo sul suo profilo Instagram).

Per ora, siamo in grado di ascoltare alcuni secondi di anteprima del brano, grazie ad un fan che ha caricato un video su twitter: