Jhené Aiko nel video per Maniac parla del suo disturbo bipolare.

Diretto da Jhene al fianco di TopShelf Junior, il video musicale per “Maniac” presenta uno dei concetti più incredibili e onesti che io abbia mai visto in una clip video. Puoi leggere la spiegazione del video musicale direttamente dalla bocca della Aiko, grazie a Rolling Stone, qui sotto:

“Ho appreso che un sacco di donne sono state condannate per motivi assurdi, compreso l’essere ‘ninfomani’ e sono state sostanzialmente torturate per questo”, spiega Aiko. “Ironia della sorte, ho pubblicato ‘Maniac’ in un momento in cui mi era stato recentemente diagnosticato un disturbo bipolare, quindi il mio interesse per la ricerca era autentico. Credo che tutti noi abbiamo una sorta di squilibrio, ma credo anche che siamo in grado di superarlo. Trovo il mio equilibrio attraverso la creazione di opere d’arte. Il video musicale per ‘Maniac’ è la storia di un malato mentale che trova la propria cura”.