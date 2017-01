Ed Sheeran: record su Spotify! I nuovi singoli ascoltati oltre 13 milioni di volte in 24 ore.

Ed Sheeran ha battuto il record del servizio streaming Spotify al ‘Giorno 1’ nel Regno Unito, i suoi singoli sono stati mandati in streaming oltre 13 milioni di volte in 24 ore.

Ed Sheeran ha fatto la storia raggiungendo oltre 13 milioni di stream in 24 ore.

Il 25 enne cantante ha battuto gli One Direction con le sue nuove canzoni: “Shape of You” e “Castle on the Hill“, che sono state ascoltate in streaming a livello globale rispettivamente 6.868, 642 e 6,168, 395 di volte, registrando così un record su Spotify al giorno uno nel Regno Unito.

Gli One Direction avevano raggiunto quota 4,759,698 stream con ‘Drag Me Down‘ nel mese di agosto 2015.

Se non lo sapevate, Ed Sheeran ha scritto ‘Shape of You’ pensando di dare il brano a Rihanna.

La stella dai capelli rossi aveva inizialmente pianificato di rilasciare la sua nuova musica nel mese di settembre ed ha confessato di aver suonato alcune delle sue nuove tracce per gli stranieri che incontrava nel pub.

Ed Sheeran è tornato in grande stile dopo una pausa durata un anno.