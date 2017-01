Emma Watson canta la canzone di Belle nel nuovo spot per La Bella e la Bestia.

Disney ha condiviso un nuovo teaser spot per il remake del cartone la bella e la bestia.

Il mini-spot si concentra su Belle interpretata da Emma Watson e presenta l’attrice mentre canta la famosa canzone ‘Belle‘ che era originariamente apparsa nel film originale della Disney, uscito nel 1991. Ascolta qui sotto la voce di Emma:

Il primo trailer completo per il remake di La Bella e la Bestia è stato rilasciato nel mese di novembre. Questo trailer ci ha mostrato per la prima volta Emma Watson come Belle e l’attore Dan Stevens come la Bestia.

Il film sarà interpretato anche da Ian McKellen, Ewan McGregor, Kevin Kline ed Emma Thompson. Bill Condon (The Twilight Saga: Breaking Dawn) dirigerà una sceneggiatura scritta da Stephen Chbosky (Noi siamo infinito). Il film uscirà nelle sale il 17 marzo di quest’anno.