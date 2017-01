Golden Globes 2017: le donne e vestiti più belli al red carpet.

Ecco le foto più belle dal red carpet dei Golden Globes 2017…ovviamente gli stilisti italiani si sono dati da fare.

Emma Stone, la vincitrice del Golden Globe come miglior attrice in una commedia/musical per il suo ruolo in La La Land sfoggia un abito rosa floreale e stellato firmato Valentino.

Natalie Portman, candidata al premio come miglior attrice in un film drammatico per Jackie, ha reso omaggio allo stile retrò con un abito lungo a manica larga firmato Prada.

La stella di Arrival, Amy Adams, va per il glamour con un abito senza spalline di Tom Ford con una scollatura leggermente strutturata.

L’attrice di Barriere, Viola Davis, che ha vinto il golden globe come miglior attrice co-protagonista, si è presentata con un bellissimo abito monospalla degno di un vincitore, color giallo brillante firmato Michael Kors.

La stella di Rogue One, Felicity Jones, sceglie il rosa di Gucci, con questo collare nero increspato ed un fiocco che fa da dettaglio.

Una delle più belle è stata la modella Emily Ratajkowski, che indossa un abito giallo Reem Acra elegante e che si spezza fino alla vita, continua con split centrale con dettagli in argento.

Lily Collins sembra una principessa con questo abito rosa Zuhair Murad impreziosito che lascia le spalle scoperte…molto bello l’abbinamento a contrasto col rossetto rosso.

Brie Larson va per il glam vecchia scuola con un abito rosso Rodarte, che l’attrice completa col rossetto rosso e dei riccioli bombshell classici.