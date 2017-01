Jesse & Joy rilasciano Helpless, la versione inglese di Dueles.

Jesse & Joy in inglese con Helpless.

Il duo Messicano pop Jesse & Joy va avanti con la promozione del nuovo album intitolato “Un besito más” (in italiano: Solo un altro piccolo bacio) rilasciato sui rivenditori digitali il 4 dicembre 2016 con la Warner Music Group.

L’ultimo e terzo singolo ufficiale estratto dall’album è la canzone “Dueles“, che funge da seguito del recente tormentone del duo “No soy una de esas“.

La canzone è stata scritta da loro stessi con la collaborazione di Cass Lowe e Martin Terefe. E’ stata rilasciata come singolo ufficiale il 29 aprile 2016.

Il video musicale diretto da Lior Molcho ha debuttato il 6 luglio 2016. Voi direte: “la promozione del brano è completa?” No, perché il brano ha riscosso un buon successo, tanto che il duo ha deciso di realizzare una vera e propria versione in lingua inglese per farlo diventare più internazionale. Abbiamo così una nuova canzone intitolata “Helpless“, che è stata rilasciata il 6 gennaio come primo assaggio della prossima riedizione dell’album con il nome “Jesse & Joy“, che uscirà il 3 febbraio 2017.

Ascolta qui sotto Helpless tramite Spotify: