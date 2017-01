Linea Vegan per viso e corpo di Novakosmetica.

Apro il Nuovo Anno sul sito con un articolo beauty dedicato alla Bio Vegan Cosmesi, parlandovi di quattro prodotti di Novakosmetica , due per la skincare e due per la bodycare.

La crema viso nutriente è una crema dalla texture simile ad una mousse, il colore richiama la crema pasticcera, e la sua profumazione è dolce e delicata.

La crema è contenuta in un barattolo di vetro scuro da 50 ml, PAO di 6 mesi dall’apertura.

L’Azienda consiglia la crema per il trattamento di pelli normali e secche.

La crema risulta cosi ricca, corposa, nutriente grazie al sapiente mix di oli pregiati, i suoi principi attivi sono:

Acido ialuronico , la sua funzione è quella di idratare la pelle e renderla giorno dopo giorno compatta, tonica, in salute.

, la sua funzione è quella di idratare la pelle e renderla giorno dopo giorno compatta, tonica, in salute. Amido di riso ed estratto di malva , dalle proprietà lenitive e anti arrossamento.

, dalle proprietà lenitive e anti arrossamento. Olio di Argan , ricco di sostanze antiossidanti, come tocoferoli, Vitamina E, acidi grassi e flavonoidi, svolge un’azione anti invecchiamento dei tessuti cutanei, idrata e nutre in profondità la pelle.

, ricco di sostanze antiossidanti, come tocoferoli, Vitamina E, acidi grassi e flavonoidi, svolge un’azione anti invecchiamento dei tessuti cutanei, idrata e nutre in profondità la pelle. Olio di cocco e olio di Jojoba , dall’azione emolliente, idratante, ed elasticizzante.

, dall’azione emolliente, idratante, ed elasticizzante. Olio di fico d’India , ricco di Vitamina E, Vitamina F, acidi grassi essenziali quali Omega 3-6-9, ha proprietà antiossidanti, emollienti, nutrienti, rigeneranti.

, ricco di Vitamina E, Vitamina F, acidi grassi essenziali quali Omega 3-6-9, ha proprietà antiossidanti, emollienti, nutrienti, rigeneranti. Pantenolo o Acido Pantotenico o Vitamina B5, ha proprietà emollienti, calmanti, lenitive, idratanti e nutritive.

La texture simile ad una mousse rende la crema leggera e quasi impercettibile al tatto, ne basta davvero pochissima (io utilizzo mattina e sera un quantitativo simile ad una nocciola) per massaggiare con cura viso e collo. A contatto con il calore della pelle, la mousse si trasforma in una crema oleosa, obbligando a massaggiare con delicatezza la pelle, coccolandola nel profondo. Bastano 2-3 minuti per avere una pelle visibilmente idratata, luminosa e asciutta.

Ho testato con piacere questa crema anche come base trucco, e devo dire che in questo periodo si presta bene come base e anche come “primer”, perchè affina la grana della pelle.

Capital Jeunesse – Crema contorno occhi liftante elasticizzante è l’unico prodotto che ho testato in formato sample (4 samples da 2 ml di prodotto ciascuno, per un totale di 8 ml di prodotto).

La crema contorno occhi liftante elasticizzante è un gel color bianco sporco arricchito di:

Esapeptide , una molecola ad azione simile a quella della tossina botulinica, che distende ed elasticizza i tratti della pelle.

, una molecola ad azione simile a quella della tossina botulinica, che distende ed elasticizza i tratti della pelle. Estratto di camomilla , dalle proprietà lenitive, antiinfiammatorie, che aiuta a stimolare il turnover cellulare, la sintesi del collagene, dell’elastina e dell’acido ialuronico.

, dalle proprietà lenitive, antiinfiammatorie, che aiuta a stimolare il turnover cellulare, la sintesi del collagene, dell’elastina e dell’acido ialuronico. Glicerina vegetale, ad azione protettiva, emolliente, idratante. Ho testato questo contorno occhi nel periodo Primavera/Estate 2016 come contorno occhi serale, beneficiando della texture leggera. Sicuramente è uno di quei contorni occhi che consiglio vivamente a coloro che vogliono idratare, ridurre i tratti di stanchezza e gonfiore sotto gli occhi, ma soprattutto distendere visibilmente la pelle, levigandola giorno dopo giorno. Questo è uno dei pochi prodotti che mantiene la promessa che fa.

ante è uno scrub dalla dolce profumazione di arancio, ingrediente presente nell’inci che oltre a darne la profumazione ne caratterizza il colore. In questo scrub, la parte oleosa predomina sulla parte scrubbante, conferendogli potere idratante e lenitivo, perfetto anche per le pelli secche e delicate.

Lo scrub è confezionato in un barattolo di plastica scuro da 300 gr, PAO di 6 mesi dall’apertura.

I suoi principi attivi sono:

Vitamina E , antiossidante e rigenerante.

, antiossidante e rigenerante. Olio di oliva, Burro di Karité, ed estratto di malva , dall’azione emolliente, idratante, lenitiva.

, dall’azione emolliente, idratante, lenitiva. Glicerina vegetale , dall’azione emolliente, lubrificate e idratante.

, dall’azione emolliente, lubrificate e idratante. Olio di Argan .

. Olio di Mandorle dolci , dall’azione emollienti, idratante, elasticizzante.

, dall’azione emollienti, idratante, elasticizzante. Zucchero, usato come umettante, come agente idratante, è la parte scrubbante del prodotto.

Avevo iniziato a testare questo scrub a fine Estate, ma date le alte temperature e l’umidità presente in zona, risultava troppo ricco per la pelle, che a fine doccia era sempre troppo oleosa. Oggi, con il freddo e il tasso di umidità più accettabile, risulta essere un buon scrub per la pelle di busto-ventre-glutei-cosce. Lo scrub corpo rivitalizzante e idratante permette di scrubbare con efficacia le aree interessante, attivando la micro-circolazione, smuovendo gli strati epidermici, eliminando le cellule morte, e lasciando la pelle liscia, morbida, idratata.

A mio avviso, se si ha una pelle normale o mista non occorre procedere con la crema corpo post doccia, proprio perchè il mix di principi attivi trasforma questo scrub in un prodotto 2 in 1, perfetto anche per chi va sempre di corsa ma ama prendersi cura di se.

La crema corpo nutriente e antiossidante è una crema bianca dalla texture corposa, la sua profumazione richiama molto l’odore di glicerica e olio di argan, presenti nell’inci.

La crema è confezionata in un barattolo di plastica scuro da 350 ml, PAO di 6 mesi dall’apertura.

L’Azienda consiglia questo prodotto per il trattamento di pelle secche e delicate.

I suoi principi attivi sono:

Aloe vera , dalle proprietà idratanti e calmanti, usata spesso in cosmesi per lenire la pelle post esposizione solare.

, dalle proprietà idratanti e calmanti, usata spesso in cosmesi per lenire la pelle post esposizione solare. Amido di riso .

. Estratto di calendula , dalle proprietà lenitive, emollienti, calmanti, antiinfiammatorie, cicatrizzanti.

, dalle proprietà lenitive, emollienti, calmanti, antiinfiammatorie, cicatrizzanti. Estratto di malva .

. Glicerina vegetale .

. Olio di Argan .

. Olio di mandorle dolci. La crema corpo nutriente e antiossidante è un perfetto passepartout, nutre la pelle di tutto il corpo, compresi i piedi, ha la capacità di idratare e riparare la pelle, lasciandola morbida e compatta al tatto.

non profumazione, che dall’altro lato la rende ideale come crema per tutta la famiglia. L’unica pecca, ed è solo per questo motivo che nel mio video “ Top & Flop del periodo #6 ” l’ho indicata come prodotto “NI”, è la suaprofumazione, che dall’altro lato la rende ideale come crema per tutta la famiglia.

Questi prodotti della linea Vegan di NovaKosmetica mi hanno stupito piacevolmente, non è facile trovare prodotti di qualità dal sapiente di mix di principi attivi.

Prossimamente mi sentirete parlare ancora di questo Brand, perchè ho da parte due prodotti per la skincare da testare per voi.

Chiara R.