I Rascal Flatts rilasciano Yours If You Want It, un singolo che parla d’amore.

Nuovo singolo per i Rascal Flatts.

La band country Rascal Flatts ha rilasciato all’inizio della scorsa settimana il nuovo singolo “Yours If You Want It“, sui rivenditori digitali. Il brano, scritto da Jonathan Singleton e Andrew Dorff si conferma essere il primo singolo del decimo album in studio della band, che dovrebbe arrivare nei negozi nel 2017 con la Big Machine Records.

La canzone parla di un ragazzo che si batte affinché una ragazza possa innamorarsi di lui, perché, dopo essere stato così sfortunato nelle relazioni, si sente che lei è la donna giusta per lui, perché fa battere il suo cuore come nessuna ha mai fatto prima.

Ascolta il brano emotivo qui sotto.