Ryan Reynolds e Andrew Garfield si sono baciati ai Golden Globes, ecco il video.

I candidati Ryan Reynolds ed Andrew Garfield camminavano verso casa a mani vuote, ieri sera (8 gennaio 2017) dopo i Golden Globes.

Ma Spider-Man e Deadpool si sono consolati a vicenda nel miglior modo possibile.

Mentre Ryan Gosling è andato per raccogliere il premio come miglior attore in un film commedia o musicale, il suo collega candidato Reynolds ha dato a Garfield un grande bacio.

While Ryan Gosling was winning, Ryan Reynolds and Andrew Garfield were kissing. #GoldenGlobes pic.twitter.com/6yUIYoa8g4 — 9GAG (@9GAG) 9 gennaio 2017

Garfield è stato nominato nella categoria dramma, ma è stato battuto da Casey Affleck, che ha recitato in Manchester by the Sea.

E per rendere le cose ancora più strane per la star inglese, la sua ex Emma Stone ha vinto il premio come miglior attrice per la performance in La La Land.

Un giornalista ha fatto vedere ad Emma e Gosling il bacio ed Emma quasi non ci credeva, anche perché…. Andrew Garfield è il suo ex.

Emma Stone couldn’t believe Andrew Garfield and Ryan Reynolds locked lips at the #GoldenGlobes! 👨‍❤️‍💋‍👨 https://t.co/E12X2lYn1d pic.twitter.com/zNzdumKftc — EntertainmentTonight (@etnow) 9 gennaio 2017

La La Land è stato il grande vincitore alla cerimonia di ieri sera, vincendo sette premi… se vuoi vedere tutta la lista dei vincitori clicca qui.

Emma Stone si è divertita un sacco nella serata di ieri sera, talmente tanto da non vedere che il suo regista in La La Land stava già abbracciando la sua fidanzata mentre Emma voleva abbracciarlo a sua volta. Guarda qui il video divertente con Emma Stone protagonista.

Ovviamente non sono mancate le bellezze femminili, che hanno sfilato con abiti favolosi ai Red Carpet della cerimonia. Noi ne abbiamo selezionato alcuni.

