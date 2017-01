Il cast di The Big Bang Theory in trattative per la stagione 11. Rinnoveranno i contratti?

I principali tre membri del cast di The Big Bang Theory: Jim Parsons, Kaley Cuoco e Johnny Galecki, ovviamente Sheldon, Penny e Leonard, sono in trattative per rinnovare i loro contratti…

Il presidente di CBS, Glenn Geller, ha detto a Variety ai Television Critics Television Critics Association: “Siamo in trattative, ma siamo cautamente ottimisti sul fatto che faremo un accordo.”

Geller ha anche confermato che non c’è alcun calendario per completare i negoziati con Sheldon, Penny e Leonard, anche se alla domanda se lo show potrebbe continuare senza di loro, ha risposto: “Vogliamo che ci siano tutti, questo è importante.”

Con il programma che sta vivendo la 10° stagione, i boss di CBS stanno cercando di risolvere i contratti delle tre stelle, che scadono alla fine della stagione 10.

Già nel 2014, Johnny Galecki, Jim Parsons e Kaley Cuoco, avevano concordato un’offerta che li garantisce la somma di 1 milione di dollari ad episodio per i 72 episodi che la CBS avrebbe mandato in onda nei tre anni di contratto.

Nel frattempo, Warner Bros TV e CBS hanno iniziato a sviluppare una serie prequel di The Big Bang Theory basata sull’infanzia e l’adolescenza di Sheldon in una famiglia profondamente religiosa in Texas.