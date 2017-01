Il primo singolo di Camila Cabello uscirà ad aprile o maggio 2017!

Camila Cabello sta già registrando l’album di debutto da solista.

Pensavi davvero che Camila Cabello stesse piangendo per l’addio dalle Fifth Harmony? La ragazza non è disturbata o triste, anzi, è già in studio per registrare il suo album da solista.

Via Instagram ha presentato un video la scorsa notte dove ci porta in un tour intorno ad uno studio di registrazione, finendo il video con un primo piano del microfono con cui avrebbe cantato nei minuti successivi. La didascalia del video su Instagram riporta: “I lost so much more than my senses….”.

I lost so much more than my senses…. Un video pubblicato da Camila Cabello (@camila_cabello) in data: 8 Gen 2017 alle ore 00:01 PST

Camila ha scritto canzoni per il suo debutto da solista durante il tour con le Fifth Harmony lo scorso anno. Questo spiegherebbe il motivo per cui, in pochissimo tempo, Camila si trova già in studio a registrare la voce. Aveva già i testi. Probabilmente, molti di questi erano già pronti oppure magari scritti da altri autori per lei.

Delle fonti su Billboard.com stanno segnalando che il primo singolo di Camila potrebbe uscire molto presto, tipo ad aprile o maggio 2017. Se il singolo di Camila sarà un successo, la Epic continuerà a concentrarsi su di lei e metterà da parte le Fifth Harmony? Si tratta di un’ipotesi abbastanza reale e soprattutto significherà che il terzo album delle Fifth subirà dei ritardi.