La Roma non si nasconde più e punta allo scudetto

Per quanto riguarda il discorso tricolore non è un qualcosa che riguarda solo ed esclusivamente la Juventus. Alle spalle dei bianconeri, continua a macinare punti e a fornire una sensazione di compattezza e convinzione la Roma di Luciano Spalletti.

I giallorossi stazionano al secondo posto a quota quarantuno, a quattro lunghezze da Higuain e compagni, ben consapevoli che la Vecchia Signora abbia comunque una gara da recuperare. L’ultima vittoria ottenuta in campionato, al cospetto del Genoa, a Marassi, ha galvanizzato ancor di più l’ambiente capitolino che inizia a sognare ad occhi aperti. Conquistare il bottino pieno contro il grifone non era affatto opera semplice, basti pensare che contro i ragazzi terribili guidati da Ivan Juric, sia il Milan che la Juventus hanno conosciuto l’amaro sapore del ko, idem la Fiorentina e il Napoli sia riuscita a strappare, seppur soffrendo, uno striminzito 0-0. L’autorete di Izzo ha permesso ai giallorossi di portare a due i risultati utili consecutivi in campionato e soprattutto di conquistare la quarta vittoria lontano dall’Olimpico, vera roccaforte per i capitolini, considerando che tra le mura amiche, la banda di Spalletti, abbia ottenuto l’en-plein con nove trionfi su altrettante gare disputate. Numeri altisonanti che ereggono i giallorossi tra le migliori compagini del nostro campionato, pronti a duellare con la quotata e blasonata Juventus.

Con diciotto reti subite, la difesa romanista è la migliore del torneo.

Szczesny si sta dimostrando un elemento imprescindibile per la retroguardia capitolina. Tornato in estate, per fine prestito, dall’Arsenal, avrebbe dovuto rivestire il ruolo di chioccia per il brasiliano Alisson ed invece il numero uno polacco ha conquistato, con pieno merito, i galloni da titolare e nell’ultimo match al Ferraris, ha sfoderato degli interventi degni di nota che hanno permesso ai suoi compagni di uscire indenni dalla delicata sfida contro il Genoa.

I quaranta goal realizzati, invece, conducono la banda di Spalletti al secondo posto tra i migliori attacchi del campionato, solamente il Napoli è riuscito a far meglio con quarantadue reti siglate. In avanti è prezioso e fondamentale il contributo fornito dal centravanti bosniaco, Dzeko, autore fino ad ora di tredici centri, cifra che esprime al meglio la sua efficacia sotto porta, cancellando con un colpo di spugna il difficile adattamento manifestato nella passata stagione. I punti di forza dei giallorossi sono anche altri: impossibile non annoverare l’imprescindibilità di uno Strootman ritrovato, soprattutto dal punto di vista fisico, passando attraverso l’esperienza di un infaticabile Daniele De Rossi.

Monumentali le prestazioni sciorinate da Nainggolan, sempre più uomo al centro del progetto tattico di Spalletti, sottolineando altresì le sublimi doti tecniche e qualitative di Perotti e Salah, quest’ultimo spalla ideale di Dzeko ma attualmente non a disposizione del tecnico di Certaldo, a causa della coppa d’Africa.

Per quanto riguarda il mercato, la società capitolina è interessata a Sofiane Feghouli, centrocampista avanzato in forza al West Ham, di nazionalità algerina.

Il calciatore sarebbe utile per sostituire, in questo mese di gennaio, proprio il numero undici giallorosso, impegnato con la rappresentativa egiziana. La Roma lo vorrebbe attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. La trattativa tra il club giallorosso e gli Hammers appare a buon punto, nei prossimi giorni saranno previsti degli sviluppi in tal senso. Intanto, l’innesto più atteso da Spalletti, sarà quello di Alessandro Florenzi, fermo ai box dallo scorso 26 ottobre, per via di un grave infortunio al ginocchio.

Il recupero procede regolarmente e nel mese di febbraio è previsto il suo definitivo rientro in gruppo. Il suo ritorno rappresenterà un tassello di estremo valore per rafforzare ancor di più l’undici titolare. Il tecnico di Certaldo, ha dichiarato al termine della sfida contro il Genoa di esser soddisfatto da quanto ammirato sul rettangolo di gioco, da parte della sua squadra. La Roma è riuscita nell’ardua impresa di conquistare tre punti a Genova, soffrendo con carattere e dimostrando una spiccata personalità. Spalletti ha parlato di Roma “cazzuta”, per intendere l’ardore e la foga agonistica necessaria per lottare in vista di traguardi ambiziosi e non smettere di mettere fiato sul collo alla capolista Juventus.