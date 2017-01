Ed Sheeran: ecco la tracklist dell’album “÷”.

La tracklist per “÷” (Division).

“÷” (Division) è l’imminente terzo album in studio creato dal cantautore inglese e musicista Ed Sheeran. E’ confermato per il 2017 e verrà rilasciato attraverso le etichette Asylum e Atlantic Recording.

Sono emersi pochi dettagli fino ad ora, ma il cantante ha lavorato in studio con molti noti artisti come Macklemore e Ryan Lewis, Rudimental, Nicole Scherzinger, Tori Kelly, Beyoncé, Kygo, Martin Garrix ecc…

In più, i giorni scorsi, Ed Sheeran ha comunicato che uno dei suoi nuovi singoli era stato pensato per Rihanna.

I nuovi brani si chiamano “Shape of You” e “Castle On the Hills“. Entrambi sono stati rilasciati sui rivenditori e servizi di streaming digitale il 6 gennaio.

Ecco la tracklist per “÷”: