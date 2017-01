La prima esibizione delle Fifth Harmony in 4 sarà il 18 gennaio 2017.

Si esibiranno ai People Choice Awards 2017.

Segnate il 18 gennaio sui vostri calendari, perché questo sarà il giorno in cui le Fifth Harmony offriranno la loro prima performance dal vivo come un quartetto – senza Camila Cabello – . Saranno i People Choice Awards 2017, che si terranno presso il Teatro Microsoft a Los Angeles ad ospitare le nuove Fifth. La notizia è stata confermata anche su twitter dall’account ufficiale dei People Choice:

Get ready, #Harmonizers! @FifthHarmony to perform as a quartet for the FIRST time at People’s Choice Awards 2017! #PCAs pic.twitter.com/72h8IYea9V — People’s Choice (@peopleschoice) 10 gennaio 2017

Il 18 gennaio le Fifth Harmony si esibiranno per la prima volta come un quartetto ufficiale esattamente un mese dopo che Camila Cabello ha deciso di lasciare la band. Una bella coincidenza.

Molto probabilmente le ragazze eseguiranno una top hit come That’s My Girl, oppure fare un medley che riassume i loro ultimi successi. Considerando che mancano 7 giorni ai People Choice il debutto di un nuovo singolo è altamente improbabile.