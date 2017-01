Sean Paul & Dua Lipa pubblicano il video per No Lie, il nuovo brano dell’artista giamaicano.

Nuovo video per Sean Paul.

Sean Paul ha appena usato la rete VEVO per pubblicare il video musicale per la sua collaborazione con Dua Lipa “No Lie“. Il brano orecchiabile apparirà sul prossimo e settimo album in studio del cantante dancehall giamaicano, che uscirà nei negozi nel 2017 con la Island Records.

Riesci a credere che sono passati 14 anni da quando Sean ha rilasciato la sua hit Get Busy? Molte persone lo avevano etichettato come un artista da una carriera breve, da una hit e via, ma ormai sono passati 14 anni ed è sempre lì. Sta attualmente conquistando le classifiche grazie alla sua collaborazione con i Clean Bandit “Rockabye“. No Lie forse non arriverà ai successi di Rockabye ma è ugualmente una sorta di tormentone, grazie anche al ritornello cantato da Dua Lipa. Bellissima davvero la sua voce, riesce a dare una sterzata positiva al pezzo.

Il video musicale per “No Lie” non è granché, se il brano merita, il video non va di pari passo. Si vede chiaramente che sono stati spesi pochi soldi per realizzarlo, ma questa non è una giustificazione, perché con poco denaro spesso escono fuori video musicali di primissimo livello. Puoi guardarlo qui sotto… P.S: Dua Lipa è comunque mozzafiato nella clip.