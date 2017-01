Tom Hardy non vede l’ora di recitare nei futuri sequel di Mad Max: Fury Road.

Dopo aver ripensato al ruolo reso famoso da Mel Gibson in Mad Max: Fury Road, l’attore ha detto che è solo “in attesa della chiamata” per il sequel.

Quando le è stato chiesto in merito ai potenziali sequel, Hardy ha detto (via The Wrap): “Sì Credo [che stiano preparando un sequel] ma non so quando uscirà, ma credo che sia nei programmi!”

“Sto aspettando la chiamata per iniziare.”