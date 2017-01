Bacio tra Selena Gomez e The Weeknd che si stanno frequentando.

Addio Jelena e spazio ai Weena!

I vostri occhi non vi stanno ingannando. Questa è la nostra amata Selena Gomez mentre bacia il cantante The Weeknd, sempre canadese come Justin Bieber ma esteticamente molto diverso dall’amato artista di Sorry.

Che ci crediate o no, ma quello è un bacio tra la dolce Selena e l’hitmaker di Starboy.

Le due superstar della musica sono stati fotografati diventando dopo aver lasciato il ristorante italiano Giorgio Baldi a Santa Monica due giorni fa (10 gennaio 2017). Le foto (ottenute esclusivamente da TMZ e Entertainment Tonight) parlano da sole:

Selena Gomez and The Weeknd Making Out (PHOTO GALLERY) https://t.co/jTBlzhPj9d — TMZ (@TMZ) 11 gennaio 2017

Selena Gomez and The Weeknd were spotted locking lips! 💏 https://t.co/PlOvMYM0Vp pic.twitter.com/2i3y0vO1LV — EntertainmentTonight (@etnow) 11 gennaio 2017

Quest’ultima foto però non è chiara, Selena guarda in faccia al fotografo, come se sapesse di essere paparazzata. Che sia una relazione costruita per aiutare la promozione discografica dei due artisti.