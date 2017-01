Ascolta Halsey in Not Afraid Anymore, il suo singolo per 50 Sfumature Di Nero.

Halsey è una dei cantanti famosi che contribuiranno alla colonna sonora di “Cinquanta sfumature di nero”.

La sua canzone si chiama “Not Afraid Anymore” ed è la seconda canzone ad essere rilasciata dalla colonna sonora dopo la collaborazione tra Zayn e Taylor Swift. Halsey dovrebbe sentirsi davvero onorata, perché la sua canzone è stata scelta come follow-up ufficiale di “I Don’t Wanna Live Forever“, ed è addirittura superiore al primo brano.

“Toccami come mai l’hai fatto prima, perché io non ho più paura, no no no”, canta Halsey nel ritornello di Not Afraid Anymore.

“Not Afraid Anymore” è un ballata up-tempo, un pezzo elettro-pop in cui Halsey sprigiona la sua intensità vocale. Mi piace molto questo pezzo, più di quello tra Zayn e Taylor Swift. Ascoltalo qui sotto tramite Spotify.