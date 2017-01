Il nuovo successo dei The Chainsmokers si intitola Paris, leggete la nostra analisi.

E’ un periodo d’oro per i The Chainsmoker, non si stancano di rilasciare successi.

I The Chainsmokers hanno appena rilasciato un altro super accattivante “nuovo” singolo che si intitola “Paris” e non c’è dubbio che lo sentirete parecchie volte in radio nei prossimi giorni, e forse mesi. “Paris” non fa parte del più recente EP “Collage“, ma sarà inserito nel prossimo album in studio che i ragazzi dovrebbero rilasciare nel 2017 con la Columbia Records.

“Eravamo a Parigi, per allontanarci dai genitori” dice il testo della canzone nell’apertura e credetemi quando dico che sono state sufficienti queste parole per farmi valutare come positivo il brano. Non avevo bisogno di sentire il resto per sapere che “Paris” sarebbe stato un nuovo successo per i The Chainsmokers.

Si tratta di una produzione elettro ed i testi sono accattivanti ed interessanti, e la melodia è in linea con i singoli precedenti.

Per restare sul tema del brano, i The Chainsmokers hanno ingaggiato una ragazza francese per cantare nel brano. Lei si chiama Louane ed ha partecipato a The Voice in Francia nel 2013. Ascoltate qui sotto Paris tramite Spotify.